Экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) решит, как рассматривать диссертацию министра культуры Владимира Мединского, после получения решения диссертационного совета МГУ. Об этом сообщает ТАСС.

«Когда мы получим в ВАК официальное заключение, на заседании экспертного совета ВАК, на заседании президиума ВАК будет обсуждаться и приниматься решение о дальнейших механизмах действия, каким путем нам дальше рассматривать эту диссертацию», — сказал глава комиссии Владимир Филиппов.

Напомним, накануне диссертационный совет МГУ отказался рассматривать по существу диссертацию министра культуры Владимира Мединского. Участник «Диссернета» Иван Бабицкий пояснил «Новой газете», каким образом ВАК может использовать данную ситуацию, чтобы сорвать рассмотрение диссертации.

«Диссовет МГУ принял совершенно незаконное с точки зрения нормативных актов решение. Это как в суде по рассмотрению дела об авторских правах, эксперт откажется проводить экспертизу из-за неправильно составленного иска. В данной ситуации распределение полномочий такое же», — сказал Бабицкий.

По его словам, все вопросы о том, правильно или неправильно составлено заявление, решал ВАК.

«Заявление было принято, потому что соответствовало нормам, и было направлено на рассмотрение в диссовет. Получается, что диссертационный совет МГУ решил присвоить полномочия ВАК и самостоятельно решить, нужно ли рассматривать диссертацию. Формально это выглядит так, как будто совет отказался выполнять свои обязанности», — считает участник «Диссернета».

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Как отмечает Бабицкий, сейчас «по логике вещей ВАК должен наполнить совету, что отказываться не его компетенция».

«Если ВАК просто хочет сорвать таким образом рассмотрение диссертации, то комиссия не признает отказ диссовета МГУ, но будет настаивать на соблюдении сроков (до 1 марта). В данном случае рассмотреть просто не успеют», — уточнил Иван Бабицкий.

Он также отметил, что во время заседания диссертационного совета МГУ во вторник выяснилось, что диссертация Мединского туда до сих пор не поступила, хотя двухмесячный срок ее рассмотрения отсчитывался с конца декабря. По его мнению, справедливым решением ВАК было бы пересмотреть сроки рассмотрения работы.

Напомним, в апреле 2016 года Иван Бабицкий подал в министерство образования и науки заявление с просьбой лишить Мединского степени, поскольку его диссертация «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV — XVII веков».

Бабицкий отмечал, что «в случае Мединского основная претензия носит содержательный характер: его работа попросту ненаучна, а местами и прямо абсурдна».