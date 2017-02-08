Международный правозащитный центр «Мемориал» считает крымского активиста и фермера Владимира Балуха, арестованного по обвинению в незаконном хранении боеприпасов, политзаключенным. Об этом сообщается на сайте организации.

Ранее в ходе оперативно-розыскного мероприятия на чердаке дома Балуха сотрудники ФСБ обнаружили 89 военных патронов, из которых 19 патронов были пригодны для стрельбы. По факту обнаружения боеприпасов было возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 222 (незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов) УК РФ.

В правозащитном центре считают, что Балуху могли подкинуть боеприпасы из-за его «независимого поведения».

«С большой долей вероятности можно предположить, что непосредственным поводом к фабрикации уголовного дела в отношении активиста стало то, что 29 ноября 2016 года он вывесил на своем доме табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні 18». После этого к нему приходил председатель сельсовета с помощниками, угрожал, что его независимое поведение повлечет за собой неблагоприятные последствия, включая «обнаружение» у Балуха оружия или наркотиков, и требовал снять табличку», — говорится в сообщении «Мемориала».

Правозащитники отмечают, что у органа дознания нет доказательств того, что обнаруженные на чердаке дома гражданской жены Балуха боеприпасы принадлежат ему, потому как на них нет его отпечатков пальцев. Сам факт обнаружения боеприпасов был зафиксирован только одним понятым в отсутствие обвиняемого.

Кроме того, санкцию на проведение «обследования помещения» в доме гражданской жены Балуха заместитель председателя Верховного Суда Республики Крым Виктор Скляров выдал больше чем за месяц до проведения самого обследования.

Ранее сообщалось, что Раздольненский районный суд Крыма приговорил фермера Владимира Балуха к 320 часам исправительных работ за оскорбление полицейского. Позднее Верховный суд Крыма отменил приговор.

Андрей Дубровский