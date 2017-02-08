Воронежский механический завод (ВМЗ), выпускающий двигатели для ракет типа «Союз» и «Протон», решили в ускоренном режиме включить в структуру ракетного двигателестроения во главе с НПО «Энергомаш». Это произошло по итогам поездки в Воронеж гендиректора «Энергомаша» Игоря Арбузова, сообщили «Новой газете» в Роскосмосе.

Как следует из пресс-релиза, Арбузов на встрече с сотрудниками ВМЗ рассказал, что вхождение Воронежского мехзавода «в структуру ракетного двигателестроения во главе с НПО “Энергомаш”» было запланировано еще на этапе формирования интегрированной структуры». В эту структуру уже входит воронежское Конструкторское бюро химавтоматики (КБХА) и пермское предприятие «Протон-ПМ». ВМЗ, в отличие от двух указанных предприятий, должен был быть включен в интеграцию уже после акционирования ГКНПЦ имени М.В. Хруничева.

«Сейчас принято решение о реализации этих намерений по ускоренной процедуре», — заявил Арбузов.

В Роскосмосе отметили, что по плану, «все юридические процедуры по передаче ВМЗ должны быть завершены в первом полугодии 2017 года».

Кроме этого, Арбузов сообщил, что в ближайшее время специалисты будут искать «оптимальное решение по созданию и внедрению лучших практик в области систем качества и технической политики». Им также предстоит «подобрать максимально взвешенный подход к вопросам создания единой производственной конфигурации ВМЗ и КБХА, чтобы работать максимально эффективно».

Арбузов также сообщил о том, что в течение 2–3 месяцев специалисты «Энергомаш» и Роскосмоса проведут комплексный аудит ВМЗ в области финансовой и закупочной деятельности, технологической и производственной систем, эффективности СМК (системы менеджмента качества) и кадровой политики. Наконец, он пообещал, что коллектив ВМЗ будет сохранен, а зарплаты будут расти.

Напомним, ранее ВМЗ, допустивший выпуск бракованных и впоследствии отозванных двигателей для ракет-носителей типа «Союз» и «Протон», перешел под управление научно-производственного объединения (НПО) «Энергомаш». Тогда «Новой газете» в Роскосмосе сообщили, что в настоящее время специалисты компании совместно с коллегами из «Энергомаша» разрабатывают стратегию масштабных преобразований в ракетно-космической отрасли (РКО).

20 января был уволен директор ВМЗ Иван Коптев. В сообщении Роскосмоса говорилось, что глава завода увольняется по собственному желанию, но в связи с неудовлетворительной работой и качеством производимой техники.

ВМЗ является дочерним предприятием Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева.