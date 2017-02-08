Мосгорсуд отменил решение Басманного суда о заключении журналистки Айгуль Махмутовой под домашний арест сроком на два месяца, сообщил «Новой газете» адвокат Юрий Зак.

Напомним, Мухмутова должна была находиться по месту прописки — в квартире главы Московской Хельсинкской группы (МХГ) Людмилы Алексеевой.

В среду, 8 января, Мосгорсуд рассматривал сразу две жалобы — от Махмутовой и Алексеевой. Махмутова жаловалась на незаконное задержание, предшествующее аресту, и на сам арест. В свою очередь Алексеева выразила недовольство тем, что Махмутова будет находиться под домашним арестом в ее квартире.

В свое время Алексеева прописала Махмутову в своей квартире, желая таким образом поддержать ее после выхода из колонии-поселения.

Накануне Алексеева рассказала «Новой», что решение Басманного суда считает незаконным. Кроме этого, она сообщила о шантаже, которому подверглась. По словам главы МХГ, от нее требовали выписать Махмутову из квартиры. Взамен обещали применить к Махмутовой подписку о невыезде вместо домашнего ареста в квартире Алексеевой.

«Я не какая-нибудь собака, чтобы мной так командовать. Одно дело возражать против ее проживания в моей квартире, а другое дело — совершить пакость. Я этого никогда не сделаю», — отреагировала на это правозащитница.

Айгуль Махмутову задержали в ночь с 21 на 22 января, на следующий день Басманный суд Москвы поместил ее под домашний арест.

Айгуль Махмутову несколько лет назад обвинили в вымогательстве от 400 до 800 рублей у предпринимателей сезонного рынка в Кузьминках. Суд вынес обвинительный приговор. В течение многих лет за Махмутову заступились известные политики и правозащитники. В итоге в 2011 году, отсидев в СИЗО и колонии в общей сложности 3,5 года, она вышла по УДО.