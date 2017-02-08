Последний оставшийся на свободе предполагаемый участник «анонимного интернационала» хакеров «Шалтай-Болтай» назвал «Фонтанке» свое имя. Хакером оказался программист из Санкт-Петербурга Александр Глазастиков. Сейчас он находится в Эстонии.

Свое решение отказаться от анонимности Глазиков объяснил тем, что, во-первых, он уверен, что его имя уже известно российским правоохранительным органам, а во-вторых, хакер собирается в ближайшие дни обратиться к властям Эстонии с просьбой о предоставлении политического убежища.

Ранне сообщалось, что хакеры группы «анонимный интернационал», известные также как «Шалтай-Болтай», публиковали украденную переписку высокопоставленных российских чиновников в 2014 – 2016 годах.

На сегодняшний день уже известно об арестах шалтай-болтаевцах Александре Филинове и Константине Теплякове. Кроме того, следователи предъявили обвинения в государственной измене сотрудникам Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ полковнику Сергею Михайлову, майору Дмитрию Докучаеву и главе отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслану Стоянову.

Андрей Дубровский