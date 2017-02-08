09.02.17
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Айгуль Махмутову не выпускают из суда
Юлия РепринцеваКорреспонент
Журналистку Айгуль Махмутову не выпускают из здания Мосгорсуда, сообщил «Новой газете» член ОНК Александр Бачо.
По его словам, прошел уже час с того времени, как суд закончился, но Махмутова по-прежнему находится в одном из залов суда.
«Юридически она свободна после оглашения решения суда, но следователь [ГСУ СК России Алексей Медников] говорит: пока я не разрешу, она никуда не уйдет, потому что я буду проводить с ней следственные действия прямо в здании суда», — рассказал Бачо.
Он добавил, что следователь настаивал на том, чтобы Махмутову доставили в СК после суда, но сотрудники ФСИН отказали ему в этом требовании.
Ранее Мосгорсуд отменил решение Басманного суда о заключении журналистки Айгуль Махмутовой под домашний арест сроком на два месяца. Она должна была находиться по месту прописки — в квартире главы Московской Хельсинкской группы (МХГ) Людмилы Алексеевой. Махмутова и Алексеева подали апелляционные жалобы.
Махмутову задержали в ночь с 21 на 22 января, на следующий день Басманный суд Москвы поместил ее под домашний арест.
Айгуль Махмутову несколько лет назад обвинили в вымогательстве от 400 до 800 рублей у предпринимателей сезонного рынка в Кузьминках. Суд вынес обвинительный приговор. В течение многих лет за Махмутову заступились известные политики и правозащитники. В итоге в 2011 году, отсидев в СИЗО и колонии в общей сложности 3,5 года, она вышла по УДО.