Законодательное собрание Санкт-Петербурга ограничило возможность проведения публичных встреч депутатов со своими избирателями без согласования.

За принятие поправок проголосовали 38 депутатов из 50. Теперь встречи депутатов с избирателями будет регулироваться федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», что означает их обязательное согласование с администрацией города.

Ранее введение изменений в законодательство инициировали депутаты фракции «Единая Россия» в связи с акцией противников передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. По мнению авторов поправки, оппозиция использует статус депутатов, чтобы дестабилизировать ситуацию в городе, обходя закон о митингах, шествиях и пикетировании.

«Поправки фактически запрещают оппозиционным депутатам встречаться с избирателями. Кроме того, они противоречат принципу разделения властей. Теперь получается, что депутат будет спрашивать исполнительную власть разрешения на встречу с теми, кто его избрал. В моей практике возникали ситуации, когда требовалось оперативное общение с избирателями. Например, когда вырубают сквер или разрушают памятник. Если ждать 10 дней от подачи заявления до проведения встречи, то необходимость ее проведения может просто изсчезнуть: сквер вырубят, а памятник снесут», — сказал «Новой газете» депутат Заксобрания Борис Вишневский.

Он отметил, что будет пытаться оспорить введение поправок в судебном порядке.

Ранее на Марсовом поле в Петербурге прошла акция против передачи Исаакиевского собора РПЦ. Она состоялась в формате встречи с депутатами, поскольку власти не согласовали митинг.

Как рассказал тогда в беседе с «Новой» Борис Вишневский, мероприятие собрало около 5–8 тысяч человек, прошло спокойно и «исключительно удачно». Противники передачи Исаакиевского собора РПЦ объявили о начале кампании гражданского сопротивления и о выдвижении инициативы по проведению референдума.