09.02.17
Лекция директора Института стратегического анализа ФБК Игоря Николаева «А есть ли деньги?» Регистрация
На Украине назвали приоритетную версию убийства Шеремета
Приоритетной версией убийства журналиста Павла Шеремета является профессиональная деятельность. Об этом заявил заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Вакуленко.
«Неоднократно озвучивались версии: ошибка в объекте, а также конфликтные ситуации в личной жизни. Хочу сказать, что за время расследования последние две версии отработаны и на сегодняшний день они не являются приоритетными у следствия. В первую очередь рассматривается приоритетной версия профессиональной деятельности Шеремета как журналиста как на территории Украины, так и за ее пределами», — сказал он на брифинге (цитата по телеканалу «112 Украина»).
Ранее говорилось, что следствие отрабатывает четыре возможные версии убийства журналиста. Это непосредственно личные неприязненные отношения с погибшим, его профессиональная деятельность, возможная попытка дестабилизировать обстановку в Киеве и в целом в стране, а также убийство по ошибке.
Журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в Киеве. В машине, в которой он ехал на утренний эфир на радио, сработало взрывное устройство. Автомобиль принадлежал его гражданской жене, руководителю интернет-издания «Украинская правда» Алене Притуле. Однако в то утро ее в машине не было. Как сообщили «Новой газете» близкие друзья журналиста, незадолго до этого Павел Шеремет жаловался на слежку.
МВД Украины объявило награду за помощь в поимке убийц Шеремета. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о готовности выплатить вознаграждение в размере 200 тысяч гривен (более 520 тысяч рублей) за любую информацию, которая будет полезна для расследования убийства.