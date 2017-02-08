Приоритетной версией убийства журналиста Павла Шеремета является профессиональная деятельность. Об этом заявил заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Вакуленко.

«Неоднократно озвучивались версии: ошибка в объекте, а также конфликтные ситуации в личной жизни. Хочу сказать, что за время расследования последние две версии отработаны и на сегодняшний день они не являются приоритетными у следствия. В первую очередь рассматривается приоритетной версия профессиональной деятельности Шеремета как журналиста как на территории Украины, так и за ее пределами», — сказал он на брифинге (цитата по телеканалу «112 Украина»).

Ранее говорилось, что следствие отрабатывает четыре возможные версии убийства журналиста. Это непосредственно личные неприязненные отношения с погибшим, его профессиональная деятельность, возможная попытка дестабилизировать обстановку в Киеве и в целом в стране, а также убийство по ошибке.

Журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в Киеве. В машине, в которой он ехал на утренний эфир на радио, сработало взрывное устройство. Автомобиль принадлежал его гражданской жене, руководителю интернет-издания «Украинская правда» Алене Притуле. Однако в то утро ее в машине не было. Как сообщили «Новой газете» близкие друзья журналиста, незадолго до этого Павел Шеремет жаловался на слежку.

МВД Украины объявило награду за помощь в поимке убийц Шеремета. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о готовности выплатить вознаграждение в размере 200 тысяч гривен (более 520 тысяч рублей) за любую информацию, которая будет полезна для расследования убийства.