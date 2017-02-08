Министерство иностранных дел России допускает возможность отмены визового режима с Грузией.

На сайте МИД размещено сообщение об итогах состоявшейся в Праге встречи заместителя МИД России Григория Карасина со спецпредставителем премьер-министра Грузии. Карасин подтвердил настрой на дальнейшее облегчение визового режима, не исключая, в перспективе, и его отмены.

Обе стороны выразили увереность в необходимости роста гуманитарных обменов и контактов между людьми.

«Это, в том числе, зависит от готовности грузинских властей к ответственной работе на данном направлении», — заявили в российском министерстве.

Количество виз, которое Россия выдала в 2015 году, удвоилось и достигло 40 тысяч штук, добавили в МИД.

Напомним, в настоящее время между двумя странами действует визовый режим, согласно которому гражданам Грузии для въезда в Россию необходимо получать визу. Россиянам виза не требуется.

София Русяева