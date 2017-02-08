Министр внутренней безопасности США Джон Келли предложил обязывать иностранных граждан указывать пароли от аккаунтов в социальных сетях для получения американской визы. С такой инициативой он выступил на слушаниях комитета палаты представителей по национальной безопасности.

По словам министра, этот шаг может быть предпринят в рамках программы по ужесточению проверок иностранцев, которые могут представлять угрозу для безопасности США.

«Если они въезжают мы можем запросить у них информацию такого рода, и если они действительно хотят приехать в Америку, то будут сотрудничать», — заявил Келли.

Он подчеркнул, что это особенно актуально для таких стран, как Иран, Ирак, Ливия, Сомали, Судан, Сирия и Йемен.

Окончательное решение по этому вопросу пока не принято, однако, как утверждает Келли, проверки будут ужесточены, даже если это будет означать длительные задержки при получении американских виз для туристов.

«Никаких решений не принято. Добавить к этому нам нечего», — прокомментировала информацию «Новой газете» пресс-атташе посольства США в России Мария Олсон.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий беженцам и гражданам семи мусульманских государств въезд в США. Это привело к задержаниям иностранцев в аэропортах, а также массовым протестам в крупных городах, в поддержку которых выступил бывший президент США Барак Обама.

Первым из других стран на указ Трампа отреагировал Иран. Там в ответ запретили въезд американцам в страну. После этого парламент Ирака проголосовал за запрет на въезд в страну гражданам США.

Для России последствием указа стало ужесточение правил выдачи виз.