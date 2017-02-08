Журналистку Айгуль Махмутову никто не задерживал в зале Мосгорсуда. Этоу информацию «Новой газете» сообщили ее адвокат Юрий Зак, а также глава Московской Хельсинкской группы (МХГ) Людмила Алексеева.

По словам защитника, он покинул здание суда вместе с Айгуль. Людмила Алексеева в беседе с «Новой» добавила, что Махмутова после суда приезжала к ней домой, чтобы забрать свои вещи.

Таким образом, они опровергли информацию, ранее предоставленную членом ОНК Александром Бачо. Он рассказал, что после вынесения решения Айгуль якобы не выпускали из зданию по требованию следователя, который намерен доставить журналистку в Следственный комитет. После этого Александр Бачо перестал выходить на связь с «Новой».

Ранее в среду Мосгорсуд отменил решение Басманного суда о заключении журналистки Айгуль Махмутовой под домашний арест сроком на два месяца. Она должна была находиться по месту прописки — в квартире главы Московской Хельсинкской группы (МХГ) Людмилы Алексеевой. Махмутова и Алексеева подали апелляционные жалобы.

Махмутову задержали в ночь с 21 на 22 января, на следующий день Басманный суд Москвы поместил ее под домашний арест.

Айгуль Махмутову несколько лет назад обвинили в вымогательстве от 400 до 800 рублей у предпринимателей сезонного рынка в Кузьминках. Суд вынес обвинительный приговор. В течение многих лет за Махмутову заступились известные политики и правозащитники. В итоге в 2011 году, отсидев в СИЗО и колонии в общей сложности 3,5 года, она вышла по УДО.