Специалисты Россельхознадзора нашли основания для введения ограничений на поставки говядины со всей территории Белоруссии. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на отдел лабораторного контроля службы.

«Анализ поступающей продукции говорит о том, что говядина, которая направляется из Белоруссии, не подвергается достаточному ветеринарному контролю, в ней постоянно обнаруживаются листерии», — заявил представитель контрольного ведомства.

Отмечается также, что у Россельхознадзора сохраняются претензии к безопасности поступающего из Белоруссии мяса птицы.

С 6 февраля Россия ограничила поставки говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области Республики Беларусь.

После этого министерство внутренних дел Белоруссии начало проверку в отношении чиновников Россельхознадзора.

«МВД Республики Беларусь располагает данными о том, что отдельные должностные лица федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) в интересах, не связанных с их профессиональной деятельностью, без наличия достаточных оснований и в нарушение норм международного права ограничивали возможность реализации белорусской продукции на территории России», — заявили в ведомстве.

Работа российского ведомства ранее вызвала недовольство президента Белоруссии Александра Лукашенко. В ходе своей пресс-конференции он поручил возбудить дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта.

«Я скажу главное: первое — все эти Данкверты — люди заинтересованные, у каждого огромная латифундия, они сами являются производителями того или иного продукта или крышуют или где-то работают, или собственниками. Они конечно по качеству и цене не могут конкурировать с белорусской продукцией. Теперь вы понимаете, почему устанавливаются вот эти барьеры», — сказал Лукашенко.