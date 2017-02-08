09.02.17
Лекция директора Института стратегического анализа ФБК Игоря Николаева «А есть ли деньги?» Регистрация
Россельхознадзор пригрозил запретом на поставки всей белорусской говядины
Специалисты Россельхознадзора нашли основания для введения ограничений на поставки говядины со всей территории Белоруссии. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на отдел лабораторного контроля службы.
«Анализ поступающей продукции говорит о том, что говядина, которая направляется из Белоруссии, не подвергается достаточному ветеринарному контролю, в ней постоянно обнаруживаются листерии», — заявил представитель контрольного ведомства.
Отмечается также, что у Россельхознадзора сохраняются претензии к безопасности поступающего из Белоруссии мяса птицы.
С 6 февраля Россия ограничила поставки говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области Республики Беларусь.
После этого министерство внутренних дел Белоруссии начало проверку в отношении чиновников Россельхознадзора.
«МВД Республики Беларусь располагает данными о том, что отдельные должностные лица федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) в интересах, не связанных с их профессиональной деятельностью, без наличия достаточных оснований и в нарушение норм международного права ограничивали возможность реализации белорусской продукции на территории России», — заявили в ведомстве.
Работа российского ведомства ранее вызвала недовольство президента Белоруссии Александра Лукашенко. В ходе своей пресс-конференции он поручил возбудить дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта.
«Я скажу главное: первое — все эти Данкверты — люди заинтересованные, у каждого огромная латифундия, они сами являются производителями того или иного продукта или крышуют или где-то работают, или собственниками. Они конечно по качеству и цене не могут конкурировать с белорусской продукцией. Теперь вы понимаете, почему устанавливаются вот эти барьеры», — сказал Лукашенко.