Самый богатый депутат России, архангельский единоросс Андрей Палкин, который в прошлом году задекларировал 1,5 млрд руб. дохода, требует признать его банкротом.

Как пояснил сам Палкин, на такой шаг он решился, чтобы получить рассрочку по уплате налогов. Дело в том, что на момент получения удостоверения депутата Палкин должен был продать все свое имущество. По словам Палкина, ему пришлось в срочном порядке, за месяц, продать все свои квартиры и технику, часть была продана дешево, часть с рассрочкой в 15 лет. Однако после этого с него потребовали заплатить налоги на проданное имущество.

«Законодательство у нас такое, что получил доход — обязан заплатить налоги (…) Единственный способ оздоровления сложившейся ситуации — подать на банкротство (…) Закон обязывает подать меня на банкротство, иначе меня обдерут как липку», — сказал Палкин (цитаты по РИА Новости и ТАСС).

При этом из беседы с корреспондентом РИА Новости выяснилось, что Палкин продал технику в рассрочку своему сыну, и намерен передать свой бизнес сыновьям.

«На сегодняшний день я должен государству 62 миллиона, а моему сыну, которому я технику с рассрочкой продал, государство должно вернуть НДС на 63 с лишним миллиона, то есть даже разница 1,5 миллиона получается», — заявил Палкин.

В случае признания Палкина банкротом он сможет получить рассрочку по уплате налогов сроком до трех лет.

Судебное заседание о признании депутата Госдумы Андрея Палкина банкротом состоится 9 марта в Архангельске. В среду Арбитражный суд Архангельской области принял к рассмотрению заявление Палкина. В суде ТАСС сообщили, что решение по заявлению может быть принято уже в марте.

Общая сумма доходов Андрея Палкина за 2015 год составила 1,475 млрд рублей, в его собственности девять земельных участков и 59 квартир в Архангельской и Московской областях, следует из данных на сайте избирательной комиссии Архангельской области.