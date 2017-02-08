Министерство финансов предложило поправки в Налоговый кодекс, которые установят акцизный сбор на спиртосодержащую косметику, бытовую химию и парфюмерию с июля 2017 года. Информация об этом размещена на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

По мнению министерства, установление акциза поможет противодействовать «употреблению населением спиртосодержащих жидкостей в пищевых целях». Какая именно акцизная ставка будет установлена, пока не уточняется.

Напомним, ранее в Иркутской области 77 человек насмерть отравились концентратом для ванн «Боярышник». В его составе были обнаружены метанол и антифриз. После массового отравления ввод акциза на спиртосодержащую парфюмерию содержался в поручениях Владимира Путина.

Максимальная из действующих ставок акциза для спиртосодержащей продукции — 523 рубля за литр спирта в алкогольных напитках крепостью свыше 9 процентов.

София Русяева