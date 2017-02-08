Аудиторы выявили в финансовой деятельности Российского авторского общества (РАО) признаки вывода денег с помощью нелегальных схем. Об этом заявил генеральный директор РАО Максим Дмитриев, пишет газета «Ведомости».

В ходе независимой проверки были проанализированы платежи на 295 млн рублей, и по 75% из них обнаружены «признаки фиктивности». Дмитриев рассказал, что эти средства распределялись на неясных основаниях по десяткам компаний-однодневок и индивидуальных предпринимателей.

Эти компании, отмечает он, владеют правами на «неизвестные песни и музыку, зачастую с очень смешными названиями».

Опубликованные данные — статистика за 2016 год, однако, по словам Дмитриева, есть сведения, что бывший топ-менеджмент выводил деньги из общества на протяжении долгих лет. Только в 2016 году РАО получило 4,7 млрд рублей, из которых 1,6 млрд потратило на себя.

Напомним, бывший гендиректор РАО Сергей Федотов в июне 2016 года был арестован по обвинению в мошенничестве с недвижимостью в особо крупных размерах. В августе 2016 на внеочередной конференции РАО состоялось голосование, на котором полностью сменили авторский совет организации.

Необходимость этого объяснили недовольством тем, как РАО выплачивает вознаграждения. Позже Минюст утвердил кандидатуру Дмитриева на посту руководителя РАО.