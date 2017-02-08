Международный союз биатлонистов (IBU) предложит России отказаться от проведения чемпионат мира по биатлону в 2021 году. Об этом заявил вице-президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров, сообщает ТАСС.

В среду состоялся внеочередной конгресс IBU, на котором обсуждался вопрос проведения мирового первенства в Тюмени на фоне допингового скандала.

«На основании решения исполкома, IBU направит Союзу биатлонистов России (СБР) официальное письмо о том, что по причине несоответствия России кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) необходимо отказаться от проведения чемпионата мира», — сказал Майгуров.

Если СБР не согласится отдавать турнир, то IBU в одностороннем порядке отнимет это право, добавил он.

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При этом президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов заявил, что федерация не откажется от проведения турнира, и допустил, что организация обратится в суд.

«Мы абсолютно точно не будем добровольно отказываться от проведения чемпионата мира. Нет ничего смешнее унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла», — заявил Кравцов.

Напомним, в декабре глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен представил вторую часть доклада о допинге в России. Агентство направило в IBU список из 31 российского биатлониста, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. В итоге Международный союз биатлонистов открыл дела в отношении Союза биатлонистов России и 29 атлетов.

Позже IBU прекратил расследование в отношении 22 из 29 российских биатлонистов и не стал отстранять сборную России по биатлону от соревнований.

Чемпионат мира по биатлону должен пройти в Тюмени в 2021 году.