09.02.17
Лекция директора Института стратегического анализа ФБК Игоря Николаева «А есть ли деньги?» Регистрация
Россию попросили отказаться от чемпионата мира по биатлону
Международный союз биатлонистов (IBU) предложит России отказаться от проведения чемпионат мира по биатлону в 2021 году. Об этом заявил вице-президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров, сообщает ТАСС.
В среду состоялся внеочередной конгресс IBU, на котором обсуждался вопрос проведения мирового первенства в Тюмени на фоне допингового скандала.
«На основании решения исполкома, IBU направит Союзу биатлонистов России (СБР) официальное письмо о том, что по причине несоответствия России кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) необходимо отказаться от проведения чемпионата мира», — сказал Майгуров.
Если СБР не согласится отдавать турнир, то IBU в одностороннем порядке отнимет это право, добавил он.
При этом президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов заявил, что федерация не откажется от проведения турнира, и допустил, что организация обратится в суд.
«Мы абсолютно точно не будем добровольно отказываться от проведения чемпионата мира. Нет ничего смешнее унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла», — заявил Кравцов.
Напомним, в декабре глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен представил вторую часть доклада о допинге в России. Агентство направило в IBU список из 31 российского биатлониста, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. В итоге Международный союз биатлонистов открыл дела в отношении Союза биатлонистов России и 29 атлетов.
Позже IBU прекратил расследование в отношении 22 из 29 российских биатлонистов и не стал отстранять сборную России по биатлону от соревнований.
Чемпионат мира по биатлону должен пройти в Тюмени в 2021 году.