Депутаты Мосгордумы одобрили запрет курения электронных сигарет (вейпов) и кальянов в общественных местах. Эта инициатива была рассмотрена на заседании комиссий по законодательству и здравоохранению, передает РБК.

Закон запрещает курение на пляжах, детских площадках, в общепитах, офисах, гостиницах, железнодорожных платформах и других общественных местах, а также ограничивает продажу «устройств, имитирующих курение табака», и расходников несовершеннолетним.

Отныне производители обязаны указывать полный состав смесей и отказаться от рекламы своей продукции. Напомним, ранее в аппарат Госдумы внесли проект закона «Об особенностях оборота электронных систем доставки никотина», который вносил лишь некоторые поправки в закон «О рекламе».

Тем не менее, региональные власти смогут выделять специальные места для курения вейпов и кальянов.

Участники комиссий также высказались в поддержку ограничения на продажу алкоголя, которое позволит региональным властям полностью запретить продажу на своей территории всей алкогольной продукции или отдельных ее видов. Сейчас власти субъектов могут ограничивать время и места продаж спиртного.

Говорилось и о запрете на продажу алкогольных энергетиков по всей России. С 2015 года запрет на продажу энергетиков введен в Москве. Схожие запреты действуют еще в нескольких регионах России.

Законопроекты будут вынесены на заседания столичного парламента, а затем направлены в Госдуму.

Антитабачный закон, установивший аналогичные запреты в 2013–2014 годах, запрещал курение в общественных местах и ужесточил правила продажи табачных изделий. Курение в неположенном месте наказывается штрафом до трех тысяч рублей. Однако Роспотребнадзор специально пояснял, что ограничения не касаются электронных сигарет и кальянов без табака.

София Русяева