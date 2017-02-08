Одна из кредитных организаций города Омутнинска Кировской области выдала местной жительнице микрозайм под 2379% годовых. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Женщина обратилась в правоохранительные органы, сообщив, что в середине 2016 года оформила денежный займ под 292% годовых на 20 дней. Спустя некоторое время стороны заключили дополнительное соглашение, которое меняло срок возврата денег и увеличивало проценты по займу до 2379% годовых.

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По итогам проверки в адрес руководства микрофинансовой организации внесено представление, так как по закону полная стоимость займа не может превышать рассчитанное Банком России среднерыночное значение более чем на треть. Женщине, пострадавшей от действий организации, снизили процентную ставку по кредиту.

В ноябре Национальное бюро кредитных историй сообщило, что суммарный объем микрозаймов, выданных населению России, впервые превысил 100 млрд рублей. По данным бюро, к настоящему моменту услугами микрофинансовых организаций России пользовались около 10 миллионов человек.