09.02.17
Лекция директора Института стратегического анализа ФБК Игоря Николаева «А есть ли деньги?» Регистрация
Власти ЕС назвали приговор Навальному политически мотивированным
Власти Евросоюза считают, что вынесенный приговор Алексею Навальному направлен на исключение оппозиционера из политического процесса в России. Об этом говорится в заявлении, распространенном внешнеполитической службой ЕС.
«Нынешнее решение фактически исключает Навального из политического процесса, что ограничивает политический плюрализм в России и вызывает серьезные вопросы о справедливости демократических процессов в России», —говорится в заявлении.
В ЕС приговор Навальному назвали «попыткой заглушить еще один независимый политический голос в России».
Ранее в среду Ленинский районный суд Кирова приговорил создателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального к пяти годам условно. Его и предпринимателя Петра Офицерова признали виновными в растрате имущества предприятия «Кировлес».
При этом Навальный заявил, что продолжит участвовать в избирательной кампании. Политик уверен, что условный срок позволяет ему участвовать в выборах президента, поскольку «в Конституции написано только о лицах, содержащихся в местах лишения свободы».
Напомним, Верховный суд России в ноябре прошлого года в связи с решением Страсбургского суда отменил прежний приговор Ленинского суда Кирова от 2013 года, в соответствии с которым Навальный и Офицеров были признаны виновными в растрате и осуждены к реальным срокам лишения свободы.
Решение апелляционной инстанции о замене реальных сроков лишения свободы на условные также было отменено, а дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.