Власти Евросоюза считают, что вынесенный приговор Алексею Навальному направлен на исключение оппозиционера из политического процесса в России. Об этом говорится в заявлении, распространенном внешнеполитической службой ЕС.

«Нынешнее решение фактически исключает Навального из политического процесса, что ограничивает политический плюрализм в России и вызывает серьезные вопросы о справедливости демократических процессов в России», —говорится в заявлении.

В ЕС приговор Навальному назвали «попыткой заглушить еще один независимый политический голос в России».

Ранее в среду Ленинский районный суд Кирова приговорил создателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального к пяти годам условно. Его и предпринимателя Петра Офицерова признали виновными в растрате имущества предприятия «Кировлес».

При этом Навальный заявил, что продолжит участвовать в избирательной кампании. Политик уверен, что условный срок позволяет ему участвовать в выборах президента, поскольку «в Конституции написано только о лицах, содержащихся в местах лишения свободы».

Напомним, Верховный суд России в ноябре прошлого года в связи с решением Страсбургского суда отменил прежний приговор Ленинского суда Кирова от 2013 года, в соответствии с которым Навальный и Офицеров были признаны виновными в растрате и осуждены к реальным срокам лишения свободы.

Решение апелляционной инстанции о замене реальных сроков лишения свободы на условные также было отменено, а дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.