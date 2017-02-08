Группа американских сенаторов внесла на рассмотрение верхней палаты Конгресса США законопроект, призванный ограничить возможность президента Дональда Трампа снять антироссийские санкции без одобрения законодателей, передает Интерфакс.

По мнению автора инициативы Линдси Грэма, снятие санкций в настоящее время «пошлет неправильный сигнал России и нашим союзникам, которые находятся под российским давлением». Он добавил, что снятие санкций «нужно заслужить».

Другой автор законопроекта, сенатор-демократ Бен Кардин пояснил, что если Конгресс не согласится с решением Трампа снять ограничения России, то у сенаторов и конгрессменов «будет возможность предпринять действия от лица законодательной власти», в том числе принять совместную резолюцию, запрещающую отмену санкций.

Напомним, в конце своего президентского срока американский лидер Барак Обама на год продлил санкции в отношении России, введенные в связи с ситуацией на Украине.

Кроме того, в конце декабря 2016 года США ввели санкции против ГРУ Минобороны России, ФСБ и нескольких российских компаний, обвинив их в совершении кибератак. Накануне Нового года из страны выслали 35 российских дипломатов, которые, по мнению США, занимались разведывательной деятельностью.

Трамп в интервью газете Wall Street Journal заявил, что намерен сохранять введенные администрацией президента США Барака Обамы санкции «по крайней мере на протяжении какого-то времени».