Крымско-татарская общественная организация «Къырым бирлиги» призвала Генеральную Ассамблею ООН и европейский парламент признать присоединение Крыма к России. Соответствующее обращение передал постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин, передает ТАСС.

Документ подписал вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов. Организация призвала ЕС осудить проводимую политику экономической, торговой и финансовой блокады в отношении полуострова и России вцелом, а также потребовала снять введенные санкции.

В послании «Къырым бирлиги» также отмечается, что международное право «не устанавливает никаких запретительных правил, касающихся вопросов сецессии», а также указывается на недопустимость подмены этого понятия аннексией.

В ноябре третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял резолюцию, осуждающую ситуацию с правами человека в Крыму. В документе осуждается «ущемления прав человека, дискриминационные меры и практика в отношении жителей Крыма», в том числе крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам.

Резолюция призывает российские власти положить конец всем ущемлениям в отношении жителей Крыма и обеспечить доступ международных миссий по наблюдению за положением в области прав человека.