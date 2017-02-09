Санкции в отношении России, введенные из-за присоединения Крыма и военного конфликта на Украине, не могут быть отменены до тех пор, пока российские власти не вернут Крым Украине, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. Об этом говорится в тексте его пресс-брифинга, опубликованного на сайте администрации президента.

Спайсер согласился с озвученны ранее мнением постоянного представителя США в ООН Никки Хейли и подтвердил, что до тех пор, пока Россия «не уйдет из Крыма», послабления санкций не будет.

Он отказался комментировать внесенный ранее в Сенат законопроект, позволяющий наложить вето на возможное снятие президентом Дональдом Трампом санкций с России.

Ранее в феврале постпред США Хейли в ходе своего первого выступления в ООН заявила, что касающиеся Крыма санкции не будут сняты, пока Россия не вернет Киеву контроль над этой территорией. Также она осудила Россию за обострение ситуации на востоке Украины.

Накануне члены сената подготовили законопроект, требуюий от президента в случае принятия решения о снятии санкций согласовать свои действия с конгрессом.