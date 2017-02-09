09.02.17
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Врио главы Бурятии распустил правительство республики
Временно исполняющий обязанности главы Бурятии Алексей Цыденов подписал указ об отставке правительства региона, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу главы республики.
Цыденов поручил региональному правительству выполнять своих обязанностей до формирования нового состава правительства, отмечается в сообщении.
Во вторник, 7 февраля, президент России Владимир Путин принял отставку главы Бурятии Вячеслава Наговицына. На его место был назначен замглавы министерства транспорта Алексей Цыденов.
Наговицын подал заявление о досрочном сложении полномочий. Досрочная отставка главы республики, согласно законодательству, влечет за собой роспуск возглавляемого им правительства. Выборы главы Бурятии пройдут в сентябре текущего года.
Накануне полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло представил врио главы Бурятии Цыденова властям, общественности и журналистам региона.