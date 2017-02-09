Депутаты Палаты общин британского парламента проголосовали за принятие закона о выходе из Евросоюза, передает Reuters.

494 члена парламента проголосовали за наделение премьер-министра Терезы Мэй правом начать процесс выхода из ЕС, остальные 122 проголосовали против.

Парламентарии отказались от идеи повторного проведения еще одного референдума по Brexit. Законопроект передан в Палату лордов. Как отмечает агентство, в верхней палате парламента Консервативная партия не обладает парламентским большинством.

1 февраля депутаты Палаты общин поддержали данный законопроект во втором чтении. В случае принятия документа правительство планирует запустить процесс Брексита 31 марта.

Для выхода из Евросоюза будет применяться статья 50 Лиссабонского договора. Процесс выхода займет два года.