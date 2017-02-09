Новая газета

09.02.17

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В Иркутской области задержали мэра одного из районов

Политика

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Мэр Тайшетского района Иркутской области Александр Величко задержан в четверг утром на своем рабочем месте, передает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Задержание прошло в здании администрации после утренней планерки. В настоящее время там проводится обыск, идет выемка документов.

По информации Irkutskmedia, Величко задержан в рамках уголовного дела о хищении при обустройстве муниципальных артезианских скважин.

В 2011 году администрация Тайшетского района предоставила компании «ВАВ» в аренду земельные участки для бурения артезианских скважин. Позднее было установлено, что эти скважины обустроили еще в 2005 году мэрией города за счет бюджетных средств на основании муниципального контракта.

Ранее в феврале по подозрению в получении взятки задержали мэра Казачинско-Ленского района Иркутской области Александр Абраменко и его первого заместителя Артема Амосова. При обыске дома у заммэра нашли более 2,5 млн рублей.

Теги:
хищения, задержания, иркутск

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