Мэр Тайшетского района Иркутской области Александр Величко задержан в четверг утром на своем рабочем месте, передает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Задержание прошло в здании администрации после утренней планерки. В настоящее время там проводится обыск, идет выемка документов.

По информации Irkutskmedia, Величко задержан в рамках уголовного дела о хищении при обустройстве муниципальных артезианских скважин.

В 2011 году администрация Тайшетского района предоставила компании «ВАВ» в аренду земельные участки для бурения артезианских скважин. Позднее было установлено, что эти скважины обустроили еще в 2005 году мэрией города за счет бюджетных средств на основании муниципального контракта.

Ранее в феврале по подозрению в получении взятки задержали мэра Казачинско-Ленского района Иркутской области Александр Абраменко и его первого заместителя Артема Амосова. При обыске дома у заммэра нашли более 2,5 млн рублей.