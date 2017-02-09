В Татарстане полиция задержала заместителя председателя правления «Татфондбанка» по подозрению в хищении денежных средств вкладчиков, переданных в доверительное управление дочерней структуре банка, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам источника Интерфакса, знакомого с ситуацией, задержан зампред правления Вадим Мерзляков.

По данным правоохранительных органов, средства «Татфондбанка» были переданы инвестиционной компании «ТФБ Финанс». Уголовное дело по результатам проверки возбуждено по статье «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

По предварительным данным, ущерб составил более 90 млн рублей. В сообщении отмечается, что правоохранительные органы Татарстана получили более 100 заявлений по фактам хищения средств, переданных в доверительное управление «ТФБ Финанс».

Накануне суд арестовал директора «ТФБ Финанс» Тимура Вальшина. Также по делу задержаны начальник управления активных операций «ТФБ Финанс» Илнар Абдульманов и руководитель отдела клиентского сервиса Рустам Тимербаев. Оба они также занимали должности в «Татфондбанке».