Участники хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев и Константин Тепляков, обвиняемые в незаконном доступе к компьютерной информации, признали свою вину, сообщает ТАСС.

Это произошло на заседании суда в Мосгорсуде, где рассматривается жалоба на продление ареста одному из фигурантов дела.

Также стало известно, что Мосгорсуд оставил в силе решение о продлении ареста предполагаемому участнику «Шалтая-Болтая» Александру Филинову.

Кроме этого, следователь сообщил, что следствие устанавливает других участников хакерской группы «Шалтай-Болтай».

Срок следствия по делу «Шалтай-Болтай» до продлен до 7 апреля.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что, по неофициальным данным, под следствие по делу центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ России под следствие попал Дмитрий Правиков, несколько лет возглавлявший другое ключевое направление ЦИБ, ответственное за экспертизы при расследовании преступлений в сфере высоких технологий.

Кроме этого, «Фонтанка» назвала имя оставшегося на свободе члена «Шалтай-Болтая». Им оказался программист из Санкт-Петербурга Александр Глазастиков. Сейчас он находится в Эстонии.

На сегодняшний день уже известно об арестах шалтай-болтаевцах Александре Филинове и Константине Теплякове. Кроме того, следователи предъявили обвинения в государственной измене сотрудникам Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ полковнику Сергею Михайлову, майору Дмитрию Докучаеву и главе отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслану Стоянову.