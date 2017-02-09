Банк России работает над созданием возможностей направлять правоохранительным органам данные, содержащие банковскую тайну для расследования вывода активов из банков. Об этом рассказала в интервью ТАСС председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Механизм, который мы начали сейчас прорабатывать и который также потребует изменений в законодательство: направление информации, составляющей банковскую тайну, в правоохранительные органы. Сейчас, когда мы выявляем в банках мошеннические действия, вывод активов, мы передаем материалы в правоохранительные органы», — рассказала она. По ее словам, если правоохранительные органы будут получать такую информацию, то это поможет не дать банкирам избежать наказания.

Набиуллина объяснила, что в настоящее время у финансового регулятора нет права делиться данными, составляющими банковскую тайну.

Также в Цетробанке обсуждают изменения в законодательство, позволяющие привлекать руководителей банков к ответственности за фальсификацию отчетности. Согласно действующим законам, Банк России обязан лишь выдать предписание банку об исправлении отчетности.

Ранее в феврале Банк России обнародовал рекомендации для банков в связи с активизацией схем отмывания денежных средств при помощи судебных решений и сотрудников Федеральной службы судебных приставов России.