Министерство культуры предложило отмечать День патриотизма России 6 августа — в день введения продуктового эмбарго в ответ на санкции Запада. Об этом сообщает ТАСС.

С такой инициативой выступил первый заместитель министра культуры Владимир Аристархов в ответ на запрос из Госдумы, которая запросила позицию министерства по этому вопросу.

«По мнению Минкультуры России, данная законодательная инициатива заслуживает внимания», — говорится в письме Аристархова.

Между тем чиновник отметил, что «указанный вопрос целесообразно рассматривать с учетом широкого общественного обсуждения и проведения историко-хронологической экспертизы со стороны Российской академии наук».

В ноябре с предложением установить новую памятную дату обратился к руководству Госдумы президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков. В своем обращении он писал, что это увековечит «то проявление единства внутри страны, которое позволило ответить внутренним ростом на внешнее давление».

Напомним, в августе 2014 года Россия ввела продуктовое эмбарго в ответ на западные санкции из-за присоединения Крыма и вооруженного конфликта на Донбассе. В в июне 2016 года контрсанкции были продлены до конца 2017 года.