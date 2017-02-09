Взрыв прогремел на атомной электростанции во Франции, сообщают местные СМИ.

По предварительным данным, риска выброса радиоактивных веществ нет.

Как пишет Ouest France, в результате пострадали несколько человек. На место приехали пожарные, спасатели и медики.

АЭС Фламанвиль находится на северо-западе Франции, в регионе Нижняя Нормандия. На АЭС — два энергоблока.