Новая газета

09.02.17

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Взрыв прогремел на АЭС во Франции

Общество

Взрыв прогремел на атомной электростанции во Франции, сообщают местные СМИ.

По предварительным данным, риска выброса радиоактивных веществ нет.

Как пишет Ouest France, в результате пострадали несколько человек. На место приехали пожарные, спасатели и медики.

АЭС Фламанвиль находится на северо-западе Франции, в регионе Нижняя Нормандия. На АЭС — два энергоблока.

 

Теги:
европа, франция, взрыв, аэс

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