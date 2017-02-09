09.02.17
Лекция директора Института стратегического анализа ФБК Игоря Николаева «А есть ли деньги?» Регистрация
Взрыв прогремел на АЭС во Франции
Взрыв прогремел на атомной электростанции во Франции, сообщают местные СМИ.
По предварительным данным, риска выброса радиоактивных веществ нет.
#ALERTA: Explosión en la central nuclear de #Flamanville, en el norte de Francia. El periodista @moronjorge habló en #MañanasArgentinas pic.twitter.com/sRTkNEaLHQ— C5N (@C5N) 9 февраля 2017 г.
Как пишет Ouest France, в результате пострадали несколько человек. На место приехали пожарные, спасатели и медики.
АЭС Фламанвиль находится на северо-западе Франции, в регионе Нижняя Нормандия. На АЭС — два энергоблока.