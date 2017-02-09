Банк «Пересвет» подал иск к «Альфа-банку» с требованием о взыскании более 10,5 млрд руб, следует из картотеки дел Арбитражного суда Москвы.

Исковое заявление зарегистрировано 8 февраля 2017 года, однако к производству принято не было.

В карточке дела указана только сумма исковых требований. Она составляет 10 млрд 571 млн 20 тыс. 592 руб. 40 коп. При этом информации об основаниях для иска и других исковых требованиях нет.

«По состоянию на 09.02.2017 банк еще не ознакомлен с текстом искового заявления, поэтому не представляется возможным дать комментарии в отношении предмета и оснований заявленного иска. Между тем, мы считаем, что все действия в рамках взаимодействия “Альфа-Банка” и банка “Пересвет” полностью соответствовали российскому законодательству», — заявили «Новой газете» в пресс-службе «Альфа-банка».

В банке «Пересвет» отказались комментировать ситуацию.

В октябре 2016 года Банк России назначил в «Пересвет» временную администрацию.

В ноябре 2016 года стало известно, что акционеры «Пересвета» получили право вносить безвозмездные вклады для помощи кредитной организации. Для того, чтобы это стало возможно, в банке изменили устав.

Банк «Пересвет» был создан в начале 90-х по инициативе тогдашнего митрополита Кирилла, находился под прямым контролем патриархии.

Основными акционерами банка «Пересвет» банка являются Русская Православная Церковь (49,71%) и Торгово-промышленная палата России (24,36%).

«Пересвет» обслуживает компании в государственной и федеральной собственности, а также коммерческие предприятия, малый и средний бизнес, кредитует инфраструктурные проекты, обеспеченные выручкой от госконтрактов.