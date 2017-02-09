Руководитель «Команды 29», адвокат Иван Павлов направил в Верховный суд иск, оспаривающий новую форму адвокатского запроса.

Министерство юстиции в декабре прошлого года Минюст утвердил приказ, согласно которому вводится новая форма адвокатского запроса. Нормы обязывают адвокатов указывать в запросе данные лица, в чьих интересах они действуют. «Команда 29» отмечает, что это противоречит другим положениям законодательства об адвокатской деятельности, в том числе и Кодексу профессиональной этики адвоката.

«Мы получаем палку о двух концах: с одной стороны, адвокат может лишиться статуса за разглашение адвокатской тайны, которое произойдет в связи с подачей адвокатского запроса в установленной Минюстом форме. С другой, при подаче запроса с нарушением также может последовать ответственность. Единственный выход — не использовать адвокатские запросы вовсе, но для адвоката это важный инструмент, которым не хочется жертвовать из-за возникшего в законодательстве противоречия», — прокомментировал ситуацию Иван Павлов.

Он пояснил, что по закону адвокат не имеет права разглашать адвокатскую тайну — любые сведения, связанные с оказанием юридической помощи своему доверителю, в том числе, и сам факт обращения. За это защитника могут лишить статуса или привлечь к административной ответственности. За неправильно заполненный запрос также может последовать наказание вплоть до лишения адвокатского статуса.