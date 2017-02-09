На активистов незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова составили протоколы по статьям «нарушение порядка организации проведения митинга» и «неповиновение требованию полицейского» после попытки вывесить баннер на здании московского офиса «Роснефти».

По словам представителя «Другой России» Александра Аверина, участники акции планировали вывесить баннер, осуждающий капитализм, на здании «Роснефти»: несколько человек забрались на крышу здания, прилегающего к офису «Роснефти» на Софийской набережной, но повесить растяжку не успели — их задержали.

Все 12 человек, в том числе несовершеннолетние, были доставлены в ОВД «Якиманка». Аверин утверждает, что при задержании одной несовершеннолетней выбили зуб.

Акция должна была выразить протест из-за, по мнению активистов, растущих зарплат менеджеров компании.

Сторонники Эдуарда Лимонова не впервые проводят подобные акции. Например, в октябре прошлого года она забросали файерами резиденцию посла США и разбросали листовки с требованием вывода американских баз с территории Европы.

Мария Константиниди