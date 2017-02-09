Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал отклонить законопроект о введении штрафов до 500 тыс рублей за жестокое обращение с животными.

Представители партии «Справедливая Россия» предложили ввести статью «Жестокое обращение в животными» в Кодекс об административных правонарушениях.

«На сегодняшний день в законодательстве РФ общие требования и правила в области обращения с животными не установлены. В связи с чем закрепление административной ответственности представляется преждевременным», — говорится в заключении комитета.

Один из авторов инициативы, депутат «Справедливой России» Олег Нилов предположил, что ответ комитета по отмене законопроекта может быть вызван тем, что «авторы не те». Он также сообщил, что поправки все же будут рассматриваться, а депутаты партии будут, «если надо, заново [законопроект] вносить».

Напомним, данная статья была предложена депутатами в сентябре 2016 года. Жестокое обращение с животными, если оно не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, предлагается наказывать штрафом на граждан в размере от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей, на должностных лиц — от 10 до 15 тысяч рублей, на юридических лиц — от 250 до 500 тысяч рублей.

При этом под жестоким обращением понимается не только причинение увечий и смерти животному, но также и другие психические страдания: лишение животного воды и пищи, ненадлежащее содержании.

Елизавета Королькова