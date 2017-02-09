09.02.17
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Википедия признала The Daily Mail «потенциально ненадежным источником»
Редакторы Википедии проголосовали за признание британской газеты The Daily Mail «ненадежным источником». Об этом сообщает Mashable.
Вопрос о надежности информации The Daily Mail был выдвинут на обсуждение еще в 2015 году, но встал ребром только в январе этого года, когда один из пользователей начал кампанию против газеты.
Как сообщает Mashable, один из редакторов утверждал в ходе обсуждения, что ресурс недостоверен в качестве источника любых новостей, связанных с наукой, а также публиковал неуместные фотографии детей и в целом имеет малую надежность как источник информации, даже с прямым цитированием.
Другая часть редакторов предложила оставить The Daily Mail в качестве источника при условии отсутствии других.
«Википедия» признает «ненадежными» многие таблоиды, такие как The Sun и Daily Mirror. Из российских СМИ в список потенциально ненадежных источников попали RT (бывшая Russia Today) и Sputnik News.