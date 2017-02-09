В отношении ресурса Znak.com проводится проверка на возможное соответствие признакам «иностранного агента», сообщила «Новой газете» главный редактор издания Аксана Панова.

«Мне позвонили из управления безопасности экономической политики (ОБЭП) МВД, пригласили на беседу. Известно, что проверка проводится по заявлению некоего гражданина, фамилию которого мне не назвали, потому что его защищает закон о персональных данных. Очень странно, что этим вообще занимается ОБЭП», — сказала Панова.

По ее словам, правоохранительные органы запросили у СМИ все учредительные документы, выписки со счета в банке. «Во время опроса интересовались, финансируемся ли мы из иностранных источников, какие у нас отношения с Госдепом. В общем, бред какой-то», — заключила Панова.

Сами журналисты Znak.com провели собственное расследование и выяснили, что проверить издание потребовали представители «Народно-освободительного движения» (НОД) по Самарской области.

В издании категорически отрицают наличие иностранного финансирования.

Для признания организации «иностранным агентом» по закону необходимо, чтобы организация занималась политической деятельностью и получала иностранное финансирование. «Znak.com не является некоммерческой организацией, это средство массовой информации, хозяйственная деятельность которого ведется простым ООО», — подчеркнули в издании.