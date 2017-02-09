Как говорится в официальном заявлении компании «Роснефть», прошедшую накануне акцию членов незарегистрированной партии «Другая Россия», возглавляемую Эдуардом Лимоновым, удалось пресечь «благодаря наличию информации о подготовке серии акций с целью дискредитации государственной власти, заказанных и проплаченных структурами Михаила Ходорковского».

В заявлении отмечается, что акция была пресечена совместными действиями службы безопасности компании и оперативных подразделений ФСБ и МВД.

«Роснефть» также связала этот случай с акцией, прошедшей 21 января в Санкт-Петербурге, во время которой активисты «Другой России» заблокировали офис «Газпрома», сожгли вывешенные у входа флаги компании и водрузили на их место флаг СССР, успев скрыться до прибытия наряда полиции.

Напомним, 12 активистов «Другой России» были задержаны после неудачной попытки вывесить на здание московского офиса компании «Роснефть» растяжку с надписью с критикой капитализма. Все члены партии были доставлены в ОВД «Якиманка».

По словам пресс-секретаря партии Александра Аверина, на активистов были составлены протоколы по статьям 20.2 (нарушение порядка проведения митинга, шествия или пикета) и 19.3 (неповиновение требованию полицейского) КоАП.