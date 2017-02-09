09.02.17
Лекция директора Института стратегического анализа ФБК Игоря Николаева «А есть ли деньги?» Регистрация
ФАС заявила о нарушении при покупке авиабилетов для военнослужащих МВД на 8 млрд
ФАС России обнаружила нарушения антимонопольного законодательства при покупке авиабилетов для военнослужащих МВД.
Как следует из сообщения пресс-службы, речь идет о сумме в размере 8 млрд руб. Договоры с исполнителями на оказание услуг по приобретению авиабилетов заключались с 2011 года.
Как отметили в ФАС, закупки авиабилетов были произведены без использования конкурентных способов — соглашения заключались с единственными исполнителями, отбираемыми самостоятельно при отсутствии какого-либо обоснования.
«По итогам проведенной ФАС России проверки будут возбуждены административные дела в отношении должностных лиц, причастных к необоснованному заключению государственных контрактов», — заявили в ведомстве.
Ранее ФАС нашла нарушения в миллиардном контракте по «Зенит-Арене». Речь идет о сумме в размере 952 млн руб., выделенной на благоустройство территории у стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.
В ноябре прошлого года ФАС начала проверку компании Lenovo в связи с большим антикартельным расследованием о госзакупках компьютеров.