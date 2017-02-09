09.02.17
Лекция директора Института стратегического анализа ФБК Игоря Николаева «А есть ли деньги?» Регистрация
В ДНР заявили об установлении заказчиков убийства Гиви
Сотрудники правоохранительных органов самопровозглашенной Донецкой народной республики установили исполнителей убийства Гиви. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.
«Установлены заказчики убийства, они находятся в Киеве», — сказал собеседник агентства.
По его словам, за перемещениями исполнителей ведется слежка. Он не исключил, что при открытом сопротивлении исполнители могут быть убиты.
Михаил Толстых был убит 8 февраля. Рабочее место Гиви на базе в Макеевке, где он в тот момент находился, атаковали при помощи огнемета «Шмель».
Михаил «Гиви» Толстых получил известность после боев за Иловайск в 2014 году, а его батальон также принимал участие в боях за аэропорт Донецка и в Славянске. С 2015 года Гиви находился в «черном списке» Евросоюза за участие в вооруженных формированиях сепаратистов.
Юлия Суханова