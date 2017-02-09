Сотрудники правоохранительных органов самопровозглашенной Донецкой народной республики установили исполнителей убийства Гиви. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

«Установлены заказчики убийства, они находятся в Киеве», — сказал собеседник агентства.

По его словам, за перемещениями исполнителей ведется слежка. Он не исключил, что при открытом сопротивлении исполнители могут быть убиты.

Михаил Толстых был убит 8 февраля. Рабочее место Гиви на базе в Макеевке, где он в тот момент находился, атаковали при помощи огнемета «Шмель».

Михаил «Гиви» Толстых получил известность после боев за Иловайск в 2014 году, а его батальон также принимал участие в боях за аэропорт Донецка и в Славянске. С 2015 года Гиви находился в «черном списке» Евросоюза за участие в вооруженных формированиях сепаратистов.

Юлия Суханова