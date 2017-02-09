09.02.17
Лекция директора Института стратегического анализа ФБК Игоря Николаева «А есть ли деньги?» Регистрация
Фермер из Уэльса не смог добраться пешком из Якутии в Индию из-за «Почты России»
«Новая газета»редакция
Британец Эндрю Ллойд не получил свой багаж в Якутском филиале «Почты России», из-за чего не смог добраться до Приамурья, рассказал он сам «Новой газете».
Путешественник планировал пешком дойти из Якутии в Индию, однако не получил свой багаж в Якутском филиале почты и не смог отправиться в путь.
Представители филиала отметили, что уже приняли заявление Ллойда и готовят ответ.
«Он предоставил нам трекинговые номера, присвоенные посылкам за рубежом, российские трекинговые номера этим посылкам на таможне не присваивались, значит, они в систему "Почты России" не попали, и до Якутии не дошли», — сказала Соловьева РИА Новостям. Также она отметила, что все посылки находятся на таможне, кроме одной, которую отправили обратно.
Сам путешественник рассказал «Новой газете», что уже встретился с представителями филиала, и они обещали вернуть его багаж до понедельника.
Ллойд сообщил, что намерен продолжить свое путешествие, которое уже пришлось задержать.
Фермер из Уэльса Эндрю Ллойд собирается повторить маршрут героев книги «Долгий путь» и пройти более шести тысяч километров без использования средств передвижения. Путешествие Ллойда лежит через Монголию, Тибет и Гималаи.
Похожая ситуация произошла в Хабаровске в 2015 году. Тогда у совершавшего кругосветное путешествие австрийца Маркуса Пеера на улице украли велосипед. Полиция смогла быстро задержать злоумышленника, и Пеер смог продолжить путешествие.
Елизавета Королькова