Британец Эндрю Ллойд не получил свой багаж в Якутском филиале «Почты России», из-за чего не смог добраться до Приамурья, рассказал он сам «Новой газете».

Путешественник планировал пешком дойти из Якутии в Индию, однако не получил свой багаж в Якутском филиале почты и не смог отправиться в путь.

Представители филиала отметили, что уже приняли заявление Ллойда и готовят ответ.

«Он предоставил нам трекинговые номера, присвоенные посылкам за рубежом, российские трекинговые номера этим посылкам на таможне не присваивались, значит, они в систему "Почты России" не попали, и до Якутии не дошли», — сказала Соловьева РИА Новостям. Также она отметила, что все посылки находятся на таможне, кроме одной, которую отправили обратно.

Сам путешественник рассказал «Новой газете», что уже встретился с представителями филиала, и они обещали вернуть его багаж до понедельника.

Ллойд сообщил, что намерен продолжить свое путешествие, которое уже пришлось задержать.

Фермер из Уэльса Эндрю Ллойд собирается повторить маршрут героев книги «Долгий путь» и пройти более шести тысяч километров без использования средств передвижения. Путешествие Ллойда лежит через Монголию, Тибет и Гималаи.

Похожая ситуация произошла в Хабаровске в 2015 году. Тогда у совершавшего кругосветное путешествие австрийца Маркуса Пеера на улице украли велосипед. Полиция смогла быстро задержать злоумышленника, и Пеер смог продолжить путешествие.

Елизавета Королькова