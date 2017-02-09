09.02.17
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Путешественник Конюхов сбросил газовый баллон на учебный центр ФСБ
Путешественник Федор Конюхов, устанавливая мировой рекорд по длительности полета на тепловом аэростате, случайно сбросил газовый баллон на территорию учебного центра управления ФСБ в Рыбинске, пишет «Комсомольская правда».
Конюхов совершал полет на аэростате вместе с мастером спорта по воздухоплаванию Иваном Меняйло. Вместе они провели в воздухе 51 час и девять минут, побив мировой рекорд по длительности полета на тепловом аэростате, сообщает РИА Новости.
Всего они пролетели больше тысячи километров. Полет начался под Рыбинском (Ярославская область) и завершился в Саратовской области.
По пути пилоты сбрасывали с шара пустые газовые баллоны, которые подбирал ехавший за ними автомобильный кортеж. Баллоны не всегда падали в открытом поле, один из них угодил в дремучий лес.Другой (это произошло еще на старте) упал на территорию учебного центра управления ФСБ в Рыбинске.
Глава Рыбинска Денис Добряков рассказал, что сотрудники ярославского управления ФСБ «оперативно среагировали на ситуацию, и баллон участникам проекта отдали».
Предыдущий рекорд длительности полета на тепловом аэростате установили японские пилоты Мичио Канда и Хиразуки Такезава. В феврале 1997 года они пробыли в воздухе 50 часов и 38 минут, перелетев за это время из Канады в США.
Федор Конюхов и Иван Меняйло летели на тепловом аэростате класса АХ-12, у которого объем шар составляет 10 тысяч кубометров. По словам организаторов, это самый большой тепловой аэростат в России.