Путешественник Федор Конюхов, устанавливая мировой рекорд по длительности полета на тепловом аэростате, случайно сбросил газовый баллон на территорию учебного центра управления ФСБ в Рыбинске, пишет «Комсомольская правда».

Конюхов совершал полет на аэростате вместе с мастером спорта по воздухоплаванию Иваном Меняйло. Вместе они провели в воздухе 51 час и девять минут, побив мировой рекорд по длительности полета на тепловом аэростате, сообщает РИА Новости.

Всего они пролетели больше тысячи километров. Полет начался под Рыбинском (Ярославская область) и завершился в Саратовской области.

По пути пилоты сбрасывали с шара пустые газовые баллоны, которые подбирал ехавший за ними автомобильный кортеж. Баллоны не всегда падали в открытом поле, один из них угодил в дремучий лес.Другой (это произошло еще на старте) упал на территорию учебного центра управления ФСБ в Рыбинске.

Глава Рыбинска Денис Добряков рассказал, что сотрудники ярославского управления ФСБ «оперативно среагировали на ситуацию, и баллон участникам проекта отдали».

Предыдущий рекорд длительности полета на тепловом аэростате установили японские пилоты Мичио Канда и Хиразуки Такезава. В феврале 1997 года они пробыли в воздухе 50 часов и 38 минут, перелетев за это время из Канады в США.

Федор Конюхов и Иван Меняйло летели на тепловом аэростате класса АХ-12, у которого объем шар составляет 10 тысяч кубометров. По словам организаторов, это самый большой тепловой аэростат в России.