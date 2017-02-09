Жителя Кировского района обвинили в экстремистской деятельности из-за записи в соцсети. Следственный комитет возбудил в отношении него уголовное дело по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Об этом сообщается на сайте следственного комитета..

17-летний житель Опаринского района в течение года размещал на своей странице в социальной сети особые надписи и рисунки. Проведенная экспертиза показала, что они содержат признаки возбуждения вражды, ненависти (розни) в отношении группы лиц по признаку национальности.

Сейчас следователи просмотрели страницу молодого человека в интернете и назначили психолого-лингвистическую экспертизу.

Это не первый подобный случай. 7 февраля 24-летнему жителю Кирова назначили штраф в размере 100 тысяч рублей. Молодого человека признали виновным в нарушении 282 закона России и назначили ему штраф в размере 100 тысяч рублей.