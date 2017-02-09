Новая газета

09.02.17

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На осужденного за оскорбление представителя власти завели еще одно уголовное дело

Общество

«Новая газета»редакция

Шамиля Казакова, в августе осужденного по 319 статье УК РФ («Оскорбление представителя власти»), завели еще одно уголовное дело. На этот раз его обвиняют в клевете в отношении следователя (ст. 298.1 УК РФ).

Шамилю Казакову, этническому татарину, закончившему юридический вуз с отличием, отказали в приеме на работу в полицию. После этого он опубликовал на YouTube ролик, снятый на скрытую камеру, в котором сотрудник полиции сообщает, что получил от начальства установку не брать на работу представителей некоторых вероисповеданий и национальностей. Казаков сопроводил ролик комментарием, в котором обвинял полицию в дискриминации. 

Ролик стал поводом для возбуждения на мужчину уголовного дела по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Позже дело было переквалифицировано под статью 319 («Оскорбление представителя власти»).

Директор аналитического центра СОВА Александр Верховский в разговоре с «Новой газетой» сообщил, что 8 февраля, в среду, получил от самого Казакова письмо, в котором молодой человек сообщил ему, что на него завели новое уголовное дело.

«Почему пошли по второму кругу — непонятно. Возможно, потому что в первый раз [Казаков] не сел», — уточнил Верховский.

Сам Шамиль Казаков считает, что следователь С.В. Моднов допустил незаконные процессуальные нарушения, в том числе исправления и подписи, поставленные задним числом, что не позволило защите доказать невиновность Казакова.

У Казакова и его сестры прошли обыски: были изъяты компьютеры и телефоны. 

Мария Константиниди

Теги:
обвинения, уголовное дело, полиция

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