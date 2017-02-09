Генштаб Турции сообщил о гибели троих военных при ударе российской авиации в районе сирийского города Эль-Баб, передает РИА Новости.

Анкара назвала удар непреднамеренным. По информации агентства, во время авиаударов по объектам «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России — ред.) случайно поразили здание, где находились турецкие военнослужащие, участвовавшие в операции «Щит Евфрата».

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану. Россия и Турция договорились провести совместное расследование.

Напомним, истребитель турецких ВВС 24 ноября 2015 года сбил российский бомбардировщик, на несколько секунд нарушивший воздушное пространство Турции. Экипаж Су-24 успел катапультироваться, однако один из пилотов был убит боевиками на земле, а во время операции по эвакуации второго пилота был убит сотрудник российского спецназа. После этого отношения стран резко ухудшились.