Руководство парка «Сокольники» разрешило провести митинг «За семейные ценности» 12 февраля. Об этом «Новой газете» сообщила организатор акции Александра Воскресенская.

По ее словам, на митинге пройдут дебаты сторонников и противников закона о декриминализации побоев в семье. Участницы также планируют провести перфоманс и минуту молчания в память о погибших от домашнего насилия, выступить с речами и принять резолюцию об отмене закона.

Ранее организаторам трижды отказывали в проведении митинга: первый раз в мэрии Москвы ответили, что Болотная площадь (на которой изначально планировалось мероприятие) не вместит 1000 человек, во второй раз префектура ВАО посчитала, что в заявлении некорректно указано место проведения митинга (парк «Сокольники»), в третий раз заявку не приняли, так как активистки не продублировали электронное заявление в бумажном виде.

Напомним, 7 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о выводе домашнего насилия из Уголовного Кодекса.

Мария Константиниди