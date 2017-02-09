Администрация парка «Сокольники» согласовала проведение митинга против декриминализации побоев
«Новая газета»редакция
Руководство парка «Сокольники» разрешило провести митинг «За семейные ценности» 12 февраля. Об этом «Новой газете» сообщила организатор акции Александра Воскресенская.
По ее словам, на митинге пройдут дебаты сторонников и противников закона о декриминализации побоев в семье. Участницы также планируют провести перфоманс и минуту молчания в память о погибших от домашнего насилия, выступить с речами и принять резолюцию об отмене закона.
Ранее организаторам трижды отказывали в проведении митинга: первый раз в мэрии Москвы ответили, что Болотная площадь (на которой изначально планировалось мероприятие) не вместит 1000 человек, во второй раз префектура ВАО посчитала, что в заявлении некорректно указано место проведения митинга (парк «Сокольники»), в третий раз заявку не приняли, так как активистки не продублировали электронное заявление в бумажном виде.
Напомним, 7 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о выводе домашнего насилия из Уголовного Кодекса.
Мария Константиниди