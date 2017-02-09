Житель Уэльса Эндрю Ллойд не получил свой багаж в филиале «Почты России», потому что его доставляла другая компания, сообщили представители пресс-службы «Почты России».

«Отправление Эндрю Ллойда со снаряжением, возвращенное в Лондон, пересылалось не Почтой России, а альтернативной доставочной компанией. Для того, чтобы избежать подобных ситуаций, мы рекомендуем пользоваться услугами Почты России.

Два остальных отправления, пересылаемые Royal Mail и Почтой России, в ближайшее время будут доставлены по назначению»,— объяснили в компании.

Напомним, путешественник планировал пешком дойти из Якутии в Индию, однако не получил свой багаж в Якутском филиале почты и не смог отправиться в путь.

Фермер из Уэльса Эндрю Ллойд собирается повторить маршрут героев книги «Долгий путь» и пройти более шести тысяч километров без использования средств передвижения. Путешествие Ллойда лежит через Монголию, Тибет и Гималаи.

Елизавета Королькова