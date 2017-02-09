Активисты организации «Социалистическая альтернатива» вышли с пикетами к офису «Мосметростроя» из-за невыплаты зарплаты строителям Московской центрального кольца.

Организация решила помочь рабочим после того, как они сами пытались потребовать выплатить зарплату. Сотрудникам строительных фирм СМУ-77 и «Горизонт» угрожали выселением из общежития.

Фото: Владислав Докшин / «Новая газета»

«Однако вмещались РРП (Рабочая партия — ред.) и СМИ. Из-за страха огласки сложившейся ситуации, их не стали выселять. А зарплату им все еще не дают», — рассказала активистка Марта Хромова.

Активисты требуют погасить задолженность по зарплате перед работниками.

«Мы пытаемся надавить на Метрострой. Они являются непосредственно заказчиками работы. Они в курсе, что их субподрядчики неоднократно обманывали рабочих. Мы хотим, чтобы погасили задолженность по зарплате, а потом сами разбирались со своими субподрядчиками», — продолжает она.

Фото: Владислав Докшин / «Новая газета»

В конце января полиция задержала около 30 строителей, когда они пришли в трудовую инспекцию писать жалобы на задержку выплаты заработной платы. Речь идет о двух организациях — ООО «Горизонт» (строила Московское центральное кольцо) и СМУ-77. Долг каждому строителю за один месяц в среднем составляет около 60 тысяч рублей.

Часть сотрудников работали неофициально. Большинство рабочих —приезжие из других регионов, также есть и мигранты из Таджикистана, Узбекистана. Некоторые рабочие уже вернулись домой, а другие нашли новую работу.