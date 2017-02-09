Управление Следственного комитета по Курганской области возбудило уголовное дело по факту смерти 24-летнего Руслана Сайфутдинова в лечебно-исправительном учреждении №3 областного управления Федеральной службы исполнения наказаний, сообщил «Новой газете» руководитель правозащитной организации «Зона права» Сергей Петряков.

По версии следствия, с июля 2016 года по январь 2017 года сотрудники исправительной колонии № 1 и ЛИУ-3 не оказали необходимую медпомощь Сайфутдинову с хроническим эрозивным гастритом и хроническим дуоденитом.

В результате 7 января Сайфутдинов скончался в палате интенсивной терапии. Он умер за 11 дней до освобождения. По словам сокамерников заключенного, сотрудники колонии избивали Сайфутдинова, они говорили ему, что «живым из тюрьмы он не выйдет, так как является врагом государства и на свободе не нужен». Срок заключения Сайфутдинова истекал 18 января.

Дело завели по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей».

Еще через пять дней после гибели Сайфутдинова в ЛИУ №3 покончил с собой другой заключенный.

Это уже второе за год уголовное дело, возбужденное против тюремных врачей. Ранее в Санкт-Петербурге следователи заподозрили врачей местного УФСИН в гибели онкобольной женщины.