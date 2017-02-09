В отношении гражданского активиста Марка Гальперина возбуждено административное дело, передает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Ксению Костромину.

«Как мне известно со слов самого Марка Гальперина, полиция возбудила в отношении него дело о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП России) по вчерашним событиям», — сообщила она. По какой именно статье завели дело, следователь не уточнил.

В среду Гальперина задержали во второй раз за неделю. Как сообщает «ОВД-Инфо», он находится в отделении полиции, у него отобрали паспорт. Накануне полицейские приходили домой к его родителям Гальперина в поисках активиста.

Во вторник, 7 февраля, в квартире Гальперина был проведен обыск. Его задержали и допросили в качестве свидетеля. Позднее он был отпущен под подписку о неразглашении. Сам активист утверждал, что неизвестные проникли в его квартиру, выломав дверь.

Стоит отметить, что Марк Гальперин является фигурантом уголовного дела о неоднократном нарушении установленного порядка проведения митинга. Именно по этой статье отбывает наказание активист Ильдар Дадин, осужденный в декабре 2015.