Президент России Владимир Путин заявил, что удар российских истребителей по турецким военным в Сирии произошел из-за «несогласованности координат» и является результатом ошибки, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Путин выразил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану свои соболезнования по телефону. После этого он отправился на совещание, в ходе которого обсуждалось сирийское урегулирование. Путин рассказал, что «выразил турецкому коллеге соболезнования в связи с тем, что сегодня рано утром в результате несогласованности координат при нанесении авиаударов ВКС России по террористам в ходе совместной операции по освобождению Эль-Баба погибли турецкие военнослужащие».

Кроме того, министр обороны Сергей Шойгу доложил, что начальники генштабов России и Турции также обсудили трагедию. Они согласились в экстренном порядке усовершенствовать механизм согласования совместных действий по борьбе с террористами в Сирии.

Ранее стало известно, что российская авиационная группа нанесла авиаудар в районе сирийского города Эль-Баб, в результате которого погибли трое турецких военных.

В четверг телеканал Fox News сообщил, что Россия доставила в Тартус 50 ракет «Точка-У». Кроме того, их уже использовали для удары по позициям сирийской оппозиции. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков утверждает, что ни одного случая нанесения ударов по позициям оппозиции в Идлибе с использованием комплексов «Точка-У» не было зафиксировано.